Cinema, teatri, stadi e discoteche: cosa cambia con il nuovo decreto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il decreto che allenta le restrizioni anti-Covid nei Cinema, nei teatri, negli stadi e nelle discoteche: ecco le nuove capienze. Sean Gallup/Getty ImagesNuova linfa per le attività culturali, sportive e ricreative, dopo mesi e mesi di restrizioni attuate dal governo per il contenimento della pandemia. Nella serata di ieri, giovedì 7 ottobre, il Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi si è riunito a Palazzo Chigi per l'approvazione del decreto-legge "capienze". Le nuove disposizioni, stabilite in maniera unanime, consentiranno di riaprire le discoteche e di allargare la platea dei teatri, dei Cinema e degli eventi sportivi, con regole anti-Covid meno ...

