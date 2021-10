Cinema e teatri riaprono al 100% | discoteche al 50 al chiuso

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Da lunedì 11 ottobre saleaperti aldella loro capienza,alal 50, stadi al 75%, ingresso con Green Pass per tutti. Sono le novità sulle riaperture in zona ...

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - GiuseppeConteIT : Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il @Mov5Stelle ha chiesto con forza più coraggio… - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - cacacazz_ : RT @DarioBressanini: Da noi per ora l'epidemia è sotto controllo grazie ai vaccinati e i casi diminuiscono da settimane. Teatri e cinema or… - xtravaganza95 : Ma quindi dall’11 ottobre cinema e teatri con capienza 100%? -

Dall'11 ottobre prossimo in vigore le nuove regole per accedere a, stadi, discoteche con l'obbligo del green pass. Introdotta la verifica della carta verde anche nei settori pubblico e privato. Nella Pa la verifica avverrà sui NoiPa o su piattaforma ...Il nuovo Decreto ha disposto la revisione della capienza die stadi, e ha finalmente disposto la riapertura delle discoteche , se pur con una capienza ridotta al 50% al chiuso. Il ...Jonas Carpignano è un regista che meriterebbe maggior popolarità. Certo i suoi film si calano in realtà conflittuali, drammaticamente illegali, spaventosamente disperate e ...È dedicato al cinema italiano il punto Cnvf-Sir di questa settimana. Anzitutto in sala c'è "Il materiale emotivo" diretto e interpretato da Sergio Castellitto, che rielabora insieme con la scrittrice ...