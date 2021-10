Cinema e teatri riaprono al 100% | discoteche al 50 al chiuso

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Da lunedì 11 ottobre saleaperti aldella loro capienza,alal 50, stadi al 75%, ingresso con Green Pass per tutti. Sono le novità sulle riaperture in zona bianca decise nel decreto varato dal Consiglio dei ministri giovedì 7 ottobre, misure che superano le indicazioni del Cts. Il ministro della Cultura Dario Franceschini si è detto soddisfatto, twittando "Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/-e--al-100--al-50-al-20211008 video 10374673.mp4"/videoSoddisfazione anche per il presidente di Silb-Fipe, il Sindacato Italiano dei locali da Ballo, ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - GiuseppeConteIT : Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il @Mov5Stelle ha chiesto con forza più coraggio… - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - tg2rai : Da lunedì #teatri, #cinema e sale da concerto potranno tornare a riempirsi al 100%. Riapriranno anche le… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dai cinema ai teatri, dagli stadi alle discoteche, via libera del Consiglio dei Ministri alle riaperture. E i dati del monitora… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema teatri

Il paese ha di nuovo imposto il coprifuoco notturno, l'uso della mascherina in tutti gli spazi pubblici, la chiusura di bar e pub mentre restano aperti ristoranti,ma con capienza ..."Decide la politica perché sono scelte politiche e non tecnico - scientifiche", spiega Su riapertura delle discoteche in Italia e la capienza die stadi "ieri c'è stato un bello strappo tra Governo e Cts a dimostrazione del fatto che sulle aperture e chiusure deve decidere il Governo perché sono scelte politiche e non tecnico - ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Prof. Vincenzo Cappetta, Presidente del Forum della Società Civile, ha inviato al Sindaco di Ostuni e per conoscenza alle Associazioni del Forum ed agli orga ...Il Governo dà l’ok a cinema e teatri per la capienza al 100%. Discoteche piene a metà, le nuove regole solo in zona bianca e per chi è in possesso di green pass Allentamento delle maglie sulla capienz ...