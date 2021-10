Cina, sottomarino nucleare Usa colpisce oggetto non identificato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quindici marinai americani sono rimasti lievemente feriti dopo che il sottomarino nucleare a bordo del quale si trovavano ha colpito “un oggetto non identificato” in fase di emersione nelle acque del mare della Cina meridionale. Secondo quanto riferito da fonti americane, la collisione del USS Connecticut è avvenuta sabato scorso e non è al momento chiaro quale sia l’oggetto coinvolto, tutto nel pieno delle tensioni intorno a Taiwan, dove da giorni si susseguono decine di incursioni di caccia cinesi nello spazio aereo dell’isola. Un portavoce della Marina americana ha reso noto che il sottomarino è adesso in navigazione verso il territorio americano di Guam, nel Pacifico, e ha assicurato: “L’impianto di propulsione nucleare dell’USS Connecticut e le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quindici marinai americani sono rimasti lievemente feriti dopo che ila bordo del quale si trovavano ha colpito “unnon” in fase di emersione nelle acque del mare dellameridionale. Secondo quanto riferito da fonti americane, la collisione del USS Connecticut è avvenuta sabato scorso e non è al momento chiaro quale sia l’coinvolto, tutto nel pieno delle tensioni intorno a Taiwan, dove da giorni si susseguono decine di incursioni di caccia cinesi nello spazio aereo dell’isola. Un portavoce della Marina americana ha reso noto che ilè adesso in navigazione verso il territorio americano di Guam, nel Pacifico, e ha assicurato: “L’impianto di propulsionedell’USS Connecticut e le ...

