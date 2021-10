Ciclismo, Giro di Lombardia 2021: i favoriti della classica delle foglie morte (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre va in scena il Giro di Lombardia, ultima classica monumento della stagione: andiamo a scoprire i favoriti principali per la vittoria. La corsa torna nella sua collocazione tradizionale dopo l’insolita edizione di ferragosto del 2020. Il Lombardia è dunque l’ultima delle corse italiane, seguendo la Coppa Bernocchi, il Giro dell’Emilia e la Milano-Torino. Come sempre queste corse sono indicative per il Giro di Lombardia, corse nelle quali abbiamo visto un Primoz Roglic in grande forma. Lo sloveno si è imposto sia in Emilia che a Torino, tenendo benissimo in salita e vincendo lo sprint. Il percorso del Lombardia gli si addice molto e dunque può cercare la sua seconda Monumento dopo la ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre va in scena ildi, ultimamonumentostagione: andiamo a scoprire iprincipali per la vittoria. La corsa torna nella sua collocazione tradizionale dopo l’insolita edizione di ferragosto del 2020. Ilè dunque l’ultimacorse italiane, seguendo la Coppa Bernocchi, ildell’Emilia e la Milano-Torino. Come sempre queste corse sono indicative per ildi, corse nelle quali abbiamo visto un Primoz Roglic in grande forma. Lo sloveno si è imposto sia in Emilia che a Torino, tenendo benissimo in salita e vincendo lo sprint. Il percorso delgli si addice molto e dunque può cercare la sua seconda Monumento dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro Anghiari, scatta il conto alla rovescia per 'L'Intrepida 2021' ...personalità del mondo del ciclismo. Ospiti saranno infatti il Campione Olimpico e 2 volte Campione del Mondo PAOLO BETTINI (vincitore anche di 3 Coppe del Mondo, di 1 Milano - Sanremo, di 2 Giro di ...

Offerte DAZN per il campionato 2021/22: le promozioni di Ottobre Dall'inizio di questo nuova fase DAZN ha installato e reso operative 40 DAZN Edge in giro per il ... la Moto 2 e 3, la Moto XGP, ma anche le gare di ciclismo, il basket e la Boxe, potrai inoltre ...

Sonny Colbrelli, il 2021 della svolta Il 2021 ha regalato tante gioie allo sport italiano in ogni ambito ma ciò che ha fatto Colbrelli è ai limiti della fantascienza ...

