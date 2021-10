Ciclismo, Europei su pista 2021: Martina Alzini solamente quarta nell’inseguimento individuale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessuna medaglia azzurra nella quarta giornata dei campionati Europei su pista di Grenchen. Il miglior risultato è quello di Martina Alzini, quarta nell’inseguimento individuale, che deve inchinarsi nella finale per il terzo posto alla fortissima tedesca Mieke Kroger. Queste le parole della classe ’97: “Oggi ho cercato di ragionare per step. Il mio primo obiettivo era conquistare la finale e ci sono riuscita. Poi è arrivato questo quarto posto, ma devo dire che è stato un onore per me lottare con Mike Kroger, una vera campionessa. Ora mi aspettano i Mondiali di Roubaix dove vorrei far bene, in particolare con il quartetto. Prima di questo appuntamento ho ancora l’opportunità di vestire in 2 occasioni la maglia del team Valcar Travel&Service”. Per ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessuna medaglia azzurra nellagiornata dei campionatisudi Grenchen. Il miglior risultato è quello di, che deve inchinarsi nella finale per il terzo posto alla fortissima tedesca Mieke Kroger. Queste le parole della classe ’97: “Oggi ho cercato di ragionare per step. Il mio primo obiettivo era conquistare la finale e ci sono riuscita. Poi è arrivato questo quarto posto, ma devo dire che è stato un onore per me lottare con Mike Kroger, una vera campionessa. Ora mi aspettano i Mondiali di Roubaix dove vorrei far bene, in particolare con il quartetto. Prima di questo appuntamento ho ancora l’opportunità di vestire in 2 occasioni la maglia del team Valcar Travel&Service”. Per ...

