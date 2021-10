Chiuso nella palestra della scuola senza vestiti e sporco di escrementi: il caso di un ragazzo autistico nel napoletano (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Castellamare di Stabia un ragazzino di 14 anni, affetto dallo spettro autistico e da disabilità intellettiva, è stato ritrovato solo nella palestra senza vestiti né scarpe e sporco dei suoi escrementi. Francesco, questo il nome del ragazzo, frequenta il primo anno di scuola all’Istituto comprensivo “Karol Wojtyla”. La vicenda ha spinto la procura di Torre Annunziata ad aprire un’inchiesta dopo che i genitori hanno presentato una denuncia: Un trattamento così non dovrebbe essere riservato a nessun essere vivente, ha detto a Il Mattino Linda, la madre. «Il disturbo di Francesco non incide sul suo senso di pulizia: lui sa come farsi capire quando deve andare in bagno. Questo significa che nostro figlio è stato lasciato solo, anche per ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Castellamare di Stabia un ragazzino di 14 anni, affetto dallo spettroe da disabilità intellettiva, è stato ritrovato soloné scarpe edei suoi. Francesco, questo il nome del, frequenta il primo anno diall’Istituto comprensivo “Karol Wojtyla”. La vicenda ha spinto la procura di Torre Annunziata ad aprire un’inchiesta dopo che i genitori hanno presentato una denuncia: Un trattamento così non dovrebbe essere riservato a nessun essere vivente, ha detto a Il Mattino Linda, la madre. «Il disturbo di Francesco non incide sul suo senso di pulizia: lui sa come farsi capire quando deve andare in bagno. Questo significa che nostro figlio è stato lasciato solo, anche per ...

