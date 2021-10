Chiedeva denaro per farmaci gratuiti: sequestrati 3 milioni di euro all'oncologo Giuseppe Rizzi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di certo non un virtuoso della professione, l'oncologo barese Giuseppe Rizzi: beni del valore di circa 3 milioni di euro, tra i quali immobili di pregio, terreni e disponibilità finanziarie, sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di certo non un virtuoso della professione, l'barese: beni del valore di circa 3di, tra i quali immobili di pregio, terreni e disponibilità finanziarie, sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiedeva denaro Chiedeva denaro per farmaci gratuiti: sequestrati 3 milioni di euro all'oncologo Giuseppe Rizzi ... tale da essere state indotte a riconoscerlo quale unico referente in grado di garantire loro la sopravvivenza e così ottenendo illecitamente cospicue somme di denaro contante, regalie di notevole ...

Bari, oncologo chiedeva denaro per farmaci gratuiti: sequestrati 3 milioni di euro Una sproporzione di 2 milioni e mezzo di euro tra i redditi dichiarati e i beni posseduti: c'è questa evidenza alla base del sequestro preventivo di immobili, terreni e disponibilità finanziarie per 3 ...

Bari, oncologo chiedeva denaro per farmaci gratuiti: sequestrati 3 milioni di euro La Repubblica Chiedeva denaro per farmaci gratuiti: sequestrati 3 milioni di euro all'oncologo Giuseppe Rizzi Il medico è indagato per concussione per aver eseguito su pazienti oncologici dell’istituto tumori di Bari: offriva prestazioni mediche e iniezioni di un farmaco, la cui somministrazione era a titolo ...

