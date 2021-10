Chi è Nicola Pisu figlio di Patrizia Mirigliani? Età e Instagram (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutte le informazioni su Nicola Pisu, noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani, dalla biografia, alla vita privata, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Nicola Pisu Nome e Cognome: Nicola PisuData di nascita: 1989Luogo di Nascita: informazione non disponibileEtà: 32 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: disoccupatoFamiglia: la madre è Patrizia Mirigliani e il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutte le informazioni su, noto per essere ildi, dalla biografia, alla vita privata, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1989Luogo di Nascita: informazione non disponibileEtà: 32 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: disoccupatoFamiglia: la madre èe il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Internazionale : Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler i… - Nicola_Bressi : RT @KTonkova: Slovacchia - 44.83% vaccinati 08/10/2020 - 756 positivi - 0 morti, ricoverati 324 08/10/2021 - 1690 positivi - 15 morti, rico… - annastellare : RT @MatFeeMan: Sophie: Ma Samy che ha fatto la capanna Nicola: Non l’avevo mica vista, per chi l’ha fatta? Sophie: Apposta per te e Miriana… - ninfasia : RT @Internazionale: Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler intim… - cuba98w : RT @Internazionale: Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler intim… -