Chi è Manila Nazzaro? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Manila Nazzaro, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, vita privata, lavoro e Instagram.

Chi è Manila Nazzaro
Nome e Cognome: Manila Nazzaro
Data di nascita: 10 ottobre 1977
Luogo di Nascita: Foggia
Età: 43 anni
Altezza: 1,80 cm
Peso: 58 kg
Segno zodiacale: Bilancia
Professione: Conduttrice televisiva e radiofonica
Fidanzato: Lorenzo Amoruso
Figli: Ha due figli
Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili
Profilo Instagram: @ManilaNazzaro

L'articolo proviene da Novella 2000.

gabriel42816101 : RT @cleoliv24: E Lulù smentisce Manila sulla storia di chi lei e Raffaella hanno “trovato in bagno .”Non era Nic! “ Nicola tuttavia giustif… - cleoliv24 : E Lulù smentisce Manila sulla storia di chi lei e Raffaella hanno “trovato in bagno .”Non era Nic! “ Nicola tuttavi… - macosaneSSSai_ : Francesca'io ho sentito che dura fino a maggio' Manila'ma fino a maggio non è umano dai' Raffaella'ma chi rimane fino a maggio' Bene #gfvip - Rosy0061 : Ma daiii ma chi è che non ha mai detto una bugia Manila che stai a dì? #gfvip - soli_dea : #gfvip ma a chi ci frega se il compagno di Manila gli ha detto bugie????? Mha!!!! -