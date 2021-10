Che significa “padre” se non vuoi essere mio padre?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non chiamatemi figlio. Io non sono un figlio. Non sono il figlio di nessuno. Ho consolato da solo le mie lacrime, ho rimboccato, tremando, le coperte alla mia angoscia, ho inventato storie per confortare la mia anima e scacciare la paura dai suoi sogni. Ho preso molte strade, ma cieco di rabbia, mille volte in mille inferni mi sono perso. Mai nessuno è venuto a cercarmi. Io sono il figlio di me stesso. Mi scuso per questo inizio un po’ emotivo. Anche perché qualcuno, specialmente nella mia amata Roma, potrebbe dire: “Er fijo de nessuno? E chi sei, n’clone?”. No, non lo sono. Li ho avuti eccome i genitori, pure troppi. Ho avuto una madre, si chiamava Maurizia, una fantastica, bellissima e anaffettiva ballerina. Ho vissuto con Romano, il marito di Maurizia, credendo fosse mio, temuto e stimato ufficio stampa del teatro Sistina, con cui proprio non ...