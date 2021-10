Charles Leclerc, venerdì da incorniciare: “Feeling buono, ma attenzione…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Ferrari che non ti aspetti, ma che agogni da tempo. All’Istanbul Park, il Cavallino Rampante continua il suo piccolo percorso di crescita trovando un grande Charles Leclerc sull’asfalto turco. Il ferrarista è riuscito nell’impresa di piazzare la Rossa di Maranella al terzo posto nelle Libere 1 e addirittura in prima fila (seconda posizione dietro Lewis Hamilton) nelle Libere 2. Un doppio podio virtuale che fa ben sperare in vista delle qualifiche di domani e, soprattutto, della gara di domenica. Le parole di Charles Leclerc Ecco cosa ha detto il pilota della Ferrari a fine giornata. È stato un venerdì molto positivo per il Cavallino Rampante con il monegasco che è riuscito a piazzare la sua vettura sempre sul podio virtuale del Gran Premio di Turchia: “Il Feeling è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Ferrari che non ti aspetti, ma che agogni da tempo. All’Istanbul Park, il Cavallino Rampante continua il suo piccolo percorso di crescita trovando un grandesull’asfalto turco. Il ferrarista è riuscito nell’impresa di piazzare la Rossa di Maranella al terzo posto nelle Libere 1 e addirittura in prima fila (seconda posizione dietro Lewis Hamilton) nelle Libere 2. Un doppio podio virtuale che fa ben sperare in vista delle qualifiche di domani e, soprattutto, della gara di domenica. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota della Ferrari a fine giornata. È stato unmolto positivo per il Cavallino Rampante con il monegasco che è riuscito a piazzare la sua vettura sempre sul podio virtuale del Gran Premio di Turchia: “Ilè stato ...

