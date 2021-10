Cerciello Rega | è morto Sergio Brugiatelli Era il testimone chiave dell' omicidio del carabiniere

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In precenze, in maniera erronea, cosa di cui ci scusiamo con i lettori, Leggo aveva scritto cheera stato trovatoin casa da un parente. Il nome diera oramai legato ...

Advertising

HuffPostItalia : Trovato morto Brugiatelli, pusher e teste chiave nell'omicidio del brigadiere Cerciello Rega - rep_roma : E' morto Sergio Brugiatelli, il testimone chiave dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega [aggiornamento… - msn_italia : Delitto Cerciello Rega, morto Sergio Brugiatelli: era il testimone chiave - Affaritaliani : Omicidio Cerciello Rega, morto teste chiave. Malato da tempo - infoitinterno : Cerciello Rega, trovato morto in casa Sergio Brugiatelli. Era il testimone chiave dell'omicidio del carabiniere -

Ultime Notizie dalla rete : Cerciello Rega

E' quanto afferma - scrive l' Ansa - l' avvocato Andrea Volpini, legale di uno dei testimoni chiave nella vicenda dell'omicidio del vicebrigadiere Marioavvenuto a Roma nel luglio del ...L'unico testimone oculare dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario, infatti, i l 49enne Sergio Brugiatelli è morto a causa di un turmore in una clinica romana. In precenze, in maniera erronea, cosa di cui ci scusiamo con i lettori, Leggo aveva scritto ...Sergio Brugiatelli è morto: era il testimone chiave dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. «Contrariamente ha quanto diffuso da alcuni media, ...Brugiatelli e i carabinieri. Brugiatelli con la sua segnalazione al 112, ha fatto sì che Mario Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale si presentassero all’appuntamento vicino all’hotel Le Meridie ...