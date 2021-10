Cecchetto: “Discoteche come il vaccino, terzo passo necessario quanto terza dose” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Adesso non è sufficiente la seconda vaccinazione, ma serve anche la terza dose per una copertura migliore. Facciamo allora un terzo passo anche per le Discoteche, fino ad arrivare alla capienza normale”. Claudio Cecchetto parla con l’Adnkronos e paragona il percorso di questi giorni verso l’apertura delle sale da ballo a quello vaccinale: “Prima sembrava potessero bastare due dosi del siero anti Covid e poi hanno capito che ne serviva una terza – afferma il dj e produttore musicale, da sempre sostenitore della necessità di vaccinarsi – Spero che anche per quanto riguarda le Discoteche, dopo la proposta del Cts di riaprirle con una capienza del 35 per cento e la successiva disposizione del Governo al 50, si possa adesso giungere a una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Adesso non è sufficiente la seconda vaccinazione, ma serve anche laper una copertura migliore. Facciamo allora unanche per le, fino ad arrivare alla capienza normale”. Claudioparla con l’Adnkronos e paragona il percorso di questi giorni verso l’apertura delle sale da ballo a quello vaccinale: “Prima sembrava potessero bastare due dosi del siero anti Covid e poi hanno capito che ne serviva una– afferma il dj e produttore musicale, da sempre sostenitore della necessità di vaccinarsi – Spero che anche perriguarda le, dopo la proposta del Cts di riaprirle con una capienza del 35 per cento e la successiva disposizione del Governo al 50, si possa adesso giungere a una ...

