Caso Luca Morisi verso l’archiviazione: le chat lo scagionerebbero dalle accuse per cessione di droga (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’indagine contro Luca Morisi potrebbe presto essere archiviata. Alcune chat sembrerebbero confermare che lui non abbia a che vedere con la cessione di droghe. Gli investigatori hanno esaminato i messaggi scambiati dal creatore della “Bestia” con altre persone all’interno di una chat su un sito di incontri. Nelle parole prese in esame vi sarebbe la conferma della sua mancata colpevolezza. Caso Morisi verso l’archiviazione: le chat lo scagionerebbero Luca Morisi è ormai da settimane nel mirino dei giudici per via delle accuse per cessione di sostante stupefacenti. Negli ultimi giorni si è molto parlato del suo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’indagine contropotrebbe presto essere archiviata. Alcunesembrerebbero confermare che lui non abbia a che vedere con ladi droghe. Gli investigatori hanno esaminato i messaggi scambiati dal creatore della “Bestia” con altre persone all’interno di unasu un sito di incontri. Nelle parole prese in esame vi sarebbe la conferma della sua mancata colpevolezza.: leloè ormai da settimane nel mirino dei giudici per via delleperdi sostante stupefacenti. Negli ultimi giorni si è molto parlato del suo ...

