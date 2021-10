Caso Eitan, oggi la seconda udienza a Tel Aviv: come sta il bambino e quali sono i rapporti fra le due famiglie (Di venerdì 8 ottobre 2021) oggi a Tel Aviv si tiene la seconda udienza sul Caso del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Il bambino si trova attualmente in Israele, dopo che il nonno Shmuel Peleg è partito con lui su un jet privato, senza avvisare la zia paterna che lo aveva in custodia. Ora, il portavoce della famiglia materna fa luce sulle condizioni del bambino e sui rapporti con i parenti in Italia. Caso Eitan Biran: oggi la seconda udienza per l’affidamento dopo la tragedia del Mottarone I familiari di Eitan Biran sono riuniti in queste ore a Tel Aviv, per prendere parte alla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)a Telsi tiene lasuldel piccolo, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Ilsi trova attualmente in Israele, dopo che il nonno Shmuel Peleg è partito con lui su un jet privato, senza avvisare la zia paterna che lo aveva in custodia. Ora, il portavoce della famiglia materna fa luce sulle condizioni dele suicon i parenti in Italia.Biran:laper l’affidamento dopo la tragedia del Mottarone I familiari diBiranriuniti in queste ore a Tel, per prendere parte alla ...

