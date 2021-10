Caso Amara: chiesta l'archiviazione per il capo della procura di Milano Francesco Greco (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era indagato dalla procura di Brescia per omissione di atti d'ufficio. I pm bresciani su Piercamillo Davigo: 'avrebbe violato i doveri inerenti alle proprie funzioni e abusato della sua qualità di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era indagato dalladi Brescia per omissione di atti d'ufficio. I pm bresciani su Piercamillo Davigo: 'avrebbe violato i doveri inerenti alle proprie funzioni e abusatosua qualità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Amara Caso Amara: chiesta l'archiviazione per il capo della procura di Milano Francesco Greco Era indagato dalla procura di Brescia per omissione di atti d'ufficio. I pm bresciani su Piercamillo Davigo: 'avrebbe violato i doveri inerenti alle proprie funzioni e abusato della sua qualità di ...

Ultime Notizie Roma del 08 - 10 - 2021 ore 12:10 ...Brescia invece chiesto l'archiviazione per il procuratore della repubblica di Milano Francesco Greco indagato per omissione di atti d'ufficio per il caso dei verbali dell' avvocato Piero amara su una ...

Eni-Nigeria/Amara, per il procuratore Greco chiesta archiviazione. Indagini chiuse su Davigo, Storari, De Pas… Inchiesta che prosegue per l'aggiunto Laura Pedio mentre è stata chiusa per De Pasquale, Spadaro (ora alla procura europea) e Storari e Davigo Verbali consegnati anche al vicepresidente David Ermini c ...

