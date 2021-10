Cashback e Superbonus, i 5S tornano in trincea. Il M5S smonta i rilievi sollevati dal ministro Franco. I benefici dell’incentivo green per l’edilizia superano i costi. Il boom dei pagamenti digitali va sostenuto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mentre la Lega si incarta in polemiche tortuose e inconcludenti sulla riforma del Catasto, il M5S si batte per le sue misure bandiera. Come il Cashback di Giuseppe Conte e il Superbonus 110%. E, numeri alla mano, prende carta e penna per rispondere ai rilievi sui due strumenti sollevati dal ministro dell’Economia. Daniele Franco ha detto che il Cashback è stato uno strumento utile ma che non lo vede come “una misura strutturale” (leggi l’articolo). La misura, ricordiamo, è stata sospesa dal governo attuale per il secondo semestre dell’anno. Il cashbak “ha contribuito in modo netto alla crescita dei pagamenti elettronici e alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione”. Se è vero, come dice il ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mentre la Lega si incarta in polemiche tortuose e inconcludenti sulla riforma del Catasto, il M5S si batte per le sue misure bandiera. Come ildi Giuseppe Conte e il110%. E, numeri alla mano, prende carta e penna per rispondere aisui due strumentidaldell’Economia. Danieleha detto che ilè stato uno strumento utile ma che non lo vede come “una misura strutturale” (leggi l’articolo). La misura, ricordiamo, è stata sospesa dal governo attuale per il secondo semestre dell’anno. Il cashbak “ha contribuito in modo netto alla crescita deielettronici e allazzazione della Pubblica amministrazione”. Se è vero, come dice il...

Advertising

fattoquotidiano : #Cashback e superbonus: il piano di Draghi per mandare in soffitta le riforme di Conte - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: Rottamazione sì, #Cashback no: gli evasori ringraziano. Dopo il condono di marzo si pensa a un altro regalo ai furbetti… - marco_boggero : RT @_dqcp: @fattoquotidiano Eh, ma il ministro franco continua a sminuire Superbonus e cashback. Conte gli dia la sveglia - Adriano48R : RT @LaNotiziaTweet: Rottamazione sì, #Cashback no: gli evasori ringraziano. Dopo il condono di marzo si pensa a un altro regalo ai furbetti… - 108Elebru : RT @LaNotiziaTweet: Rottamazione sì, #Cashback no: gli evasori ringraziano. Dopo il condono di marzo si pensa a un altro regalo ai furbetti… -