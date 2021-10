Case pubbliche all’asta, in vendita 474 immobili: come fare un’offerta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette in vendita ai privati e agli investitori circa 474 immobili tra abitazioni, negozi e uffici, di cui 21 asset cielo terra, per un controvalore di oltre 155 milioni di euro che andranno alla riduzione del debito pubblico italiano. L’asta 2021 per la vendita di immobili interessa tutto il territorio nazionale: le proprietà, residenziali e commerciali, sono distribuite in 33 città. Di seguito alcune informazioni e le indicazioni per partecipare all’asta. Case all’asta, quali immobili si possono comprare dallo Stato Gli immobili che si possono comprare dallo Stato sono sia abitazioni residenziali che ex esercizi commerciali o uffici. L’asta si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette inai privati e agli investitori circa 474tra abitazioni, negozi e uffici, di cui 21 asset cielo terra, per un controvalore di oltre 155 milioni di euro che andranno alla riduzione del debito pubblico italiano. L’asta 2021 per ladiinteressa tutto il territorio nazionale: le proprietà, residenziali e commerciali, sono distribuite in 33 città. Di seguito alcune informazioni e le indicazioni per partecipare, qualisi possono comprare dallo Stato Gliche si possono comprare dallo Stato sono sia abitazioni residenziali che ex esercizi commerciali o uffici. L’asta si ...

