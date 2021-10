(Di venerdì 8 ottobre 2021) ”Leesistenti in questo momento credo che siano attorno a 140-150”. Lo afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Forum in masseria 2021. Lerelative al2020-2021 interessano ”circa 18di contribuenti” di cui ”la maggior partepersone fisiche”, spiega Ruffini. ”L’anno prossimo si inizierà a spedire leformate durante ildella pandemia”. Dal primo settembre, ricorda, ”è ripreso in maniera molto progressiva” l’invio delle, ”a partire dapiù risalenti” che risalgono a prima della pandemia. ”Piano piano stiamo ricominciando, dopo unlunghissimo di sospensione corrispondente ...

sebmes : Ma quei «120 milioni di cartelle esattoriali» di cui periodicamente Salvini pretende il congelamento o la rottamazi… - italiaserait : Cartelle esattoriali, sono 150 milioni. Da 2022 partono quelle periodo Covid - fisco24_info : Cartelle esattoriali, sono 150 milioni. Da 2022 partono quelle periodo Covid: Riguardano circa 18 milioni di contri… - DanMan_010101 : @ilrappresentant @borghi_claudio aggiungiamo anche che tra poco saranno sbloccati gli invii delle cartelle esattori… - Renegadelimited : @chiaraepoi Sig chiara bs stanno x arrivare 120 milioni di cartelle esattoriali tra cui ci sarà anche la mia si par… -

Stralcio dellefino a 5mila euro previsto dal Dl Sostegni. Pronte le istruzioni per l'annullamento automatico. Pubblicate le regole dello Stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal "decreto Sostegni"...Dal mese di ottobre il Fisco, le Regioni e i Comuni riprenderanno ad inviare lee ricominceranno con la riscossione dei debiti e con l'accertamento dei pagamenti. Si prospettano ...”Le cartelle esistenti in questo momento credo che siano attorno a 140-150 milioni”. Lo afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Forum in masseria 2021.Taglio bollette non garantito. Fisco: bye bye helicopter money. Franco in frenata su Superbonus, taglio bollette e cartelle esattoriali. Avevamo capito che li rinnovavano con qualche aggiustamento, ma ...