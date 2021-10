Cartabellotta | ci risparmi la lezione di antifascismo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non entriamo nel merito del dibattito su fascismo e comunismo. A tal proposito, ci sembrano chiare due cose: primo, che non basteranno mai le prese di distanza di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia dal Ventennio, giacché quello dell’”onda nera” sarà sempre il grimaldello sfruttato per delegittimare la destra; secondo, che se si tratta di manifestare la propria fedele adesione alla democrazia, bisognerebbe che anche gli eredi del Pci (quello, per intenderci, che prendeva i fondi, questi sì, neri, dall’Urss) ci dessero un taglio netto con un passato indecente. Ma se a parlare di questi argomenti è Nino, il punto diventa un altro. Il presidente della Fondazione Gimbe twitta: “In Italia la dittatura comunista non è mai esistita, quella fascista sì. Questa è la nostra storia”. E con ciò intende: è necessario dissociarsi dal fascismo, ma non dal comunismo. ...