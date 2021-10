Carmen Miranda: chi era la cantante e attrice brasiliana famosa nel mondo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Carmen Miranda, l’icona brasiliana conosciuta per aver portato la samba nel mondo verrà omaggiata stasera a Tale e Quale Show. Carmen Miranda sarà omaggiata questa sera, 8 ottobre, nel programma di Rai 1 “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, interpretata da Biagio Izzo. Tieniti aggiornato sulle novità dello show sul profilo Twitter ufficiale del programma (@taleequaleshow). Miranda è ricordata come la donna che ha fatto conoscere la samba al mondo e il “tropicalismo”, e ha conquistato il cuore degli americani tra il 1930 e il 1950 e quest’anno sono passati 66 anni dalla sua scomparsa. Questa poliedrica artista, che nella vita ha fatto esplodere le stazioni radio con la sua voce, ha contagiato il pubblico di gioia ed è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021), l’iconaconosciuta per aver portato la samba nelverrà omaggiata stasera a Tale e Quale Show.sarà omaggiata questa sera, 8 ottobre, nel programma di Rai 1 “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, interpretata da Biagio Izzo. Tieniti aggiornato sulle novità dello show sul profilo Twitter ufficiale del programma (@taleequaleshow).è ricordata come la donna che ha fatto conoscere la samba ale il “tropicalismo”, e ha conquistato il cuore degli americani tra il 1930 e il 1950 e quest’anno sono passati 66 anni dalla sua scomparsa. Questa poliedrica artista, che nella vita ha fatto esplodere le stazioni radio con la sua voce, ha contagiato il pubblico di gioia ed è ...

