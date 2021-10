Cardarelli, rapina nella villa del primario: figlio e nuora in ostaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021) rapina ai danni del primario del Cardarelli, Gaetano Romano, a villa di Briano. I criminali scappando hanno distrutto mobili e finestre. Immagine di repertorio (via Screenshot Carabinieri Napoli)Un una banda di rapinatori ha fatto irruzione a villa di Briano, in provincia di Caserta. I criminali hanno fatto irruzione nella casa di Gaetano Romano, primario dell’Ospedale Cardarelli. Una volta all’interno dell’abitazione, i rapinatori hanno deciso di legare il figlio di Romano e la nuora, tenendoli come ostaggio. Inoltre i due sono rimasti sotto le grinfie della banda per oltre un’ora, mentre vedevano la casa venire distrutta e saccheggiata. Il raid è ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021)ai danni deldel, Gaetano Romano, adi Briano. I criminali scappando hanno distrutto mobili e finestre. Immagine di repertorio (via Screenshot Carabinieri Napoli)Un una banda ditori ha fatto irruzione adi Briano, in provincia di Caserta. I criminali hanno fatto irruzionecasa di Gaetano Romano,dell’Ospedale. Una volta all’interno dell’abitazione, itori hanno deciso di legare ildi Romano e la, tenendoli come. Inoltre i due sono rimasti sotto le grinfie della banda per oltre un’ora, mentre vedevano la casa venire distrutta e saccheggiata. Il raid è ...

