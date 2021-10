Capodimonte, lava, porcellana e musica: una chiusura lunga tre giorni per una mostra di grande successo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un finissage lungo l’intero fine settimana: da domani a domenica 10 ottobre, per salutare insieme al pubblico e festeggiare il successo della mostra “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha previsto un programma di attività, per grandi e piccini, con la speciale apertura serale solo per venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.30 al costo di 2 euro . Alle 20.30 nel Salone delle Feste si esibirà il Quintetto d’archi del Teatro di San Carlo con musiche di G.B. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa, A. Scarlatti. Sabato alle ore 11.00, Da Pergolesi a Mozart, le musiche di ‘Napoli Napoli’ con la possibilità di prenotare una visita guidata con M Elsa Evangelista. Domenica 10 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ‘C’era una volta… Che ti passa per la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un finissage lungo l’intero fine settimana: da domani a domenica 10 ottobre, per salutare insieme al pubblico e festeggiare ildella“Napoli Napoli. Di”, il Museo e Real Bosco diha previsto un programma di attività, per grandi e piccini, con la speciale apertura serale solo per venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.30 al costo di 2 euro . Alle 20.30 nel Salone delle Feste si esibirà il Quintetto d’archi del Teatro di San Carlo con musiche di G.B. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa, A. Scarlatti. Sabato alle ore 11.00, Da Pergolesi a Mozart, le musiche di ‘Napoli Napoli’ con la possibilità di prenotare una visita guidata con M Elsa Evangelista. Domenica 10 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ‘C’era una volta… Che ti passa per la ...

