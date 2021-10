Capienza cinema | stadi | teatri e riapertura discoteche | cosa cambia e da quando

(Di venerdì 8 ottobre 2021)e si estende con Green pass ladi(e più in generale per gli eventi sportivi), via libera alladelle. Il governo, al termine del Consiglio dei ministri di ieri, ha infatti approvato le nuove misure anti covid per il settore dello spettacolo e della cultura fissando i paletti in zona bianca per le attività che dal prossimo lunedì 11 ottobre riprenderanno totalmente, o solo in parte, a funzionare con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts. Più in dettaglio, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la ...

GiuseppeConteIT : Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il @Mov5Stelle ha chiesto con forza più coraggio… - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - TeatroPasolini : RT @dariofrance: Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto torna… - elisadallarche : RT @dariofrance: Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto torna… -

Leggi anche Discoteche aperte e, teatri e sport: ok Cdm, Lega vota a favore TEATRI,, CONCERTI Più in dettaglio, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale ...Accolta la richiesta per il ritorno al 100% dellanei, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura. 'Dall'11 ottobre, teatri e concerti al chiuso e all'aperto tornano al 100% della, ...Il governo ieri ha deciso il ritorno alla capienza completa per cinema e teatri. Una bella notizia per un settore provato dal Covid, ma che è pronto a ripartire a pieno regime. Il settore ...CONTROLLO DEL GREEN PASS. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso. La capienza consentita non pu ...