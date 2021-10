Capienza cinema | stadi | teatri e riapertura discoteche | cosa cambia e da quando

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 ottobre 2021)e si estende con Green pass ladi(e più in generale per gli eventi sportivi), via libera alladelle. Il governo, al termine del Consiglio dei ministri di ieri, ha infatti approvato le nuove misure anti covid per il settore dello spettacolo e della cultura fissando i paletti in zona bianca per le attività che dal prossimo lunedì 11 ottobre riprenderanno totalmente, o solo in parte, a funzionare con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts. Più in dettaglio, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la ...