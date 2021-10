Campania, l’assessore Caputo: Vareremo bandi per 601,5 mln e realizzeremo gli obiettivi Ue (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La proposta di modifica del Psr Campania per il biennio di espansione 21-22 che abbiamo presentato oggi è il risultato di un articolato e proficuo percorso di condivisione con gli attori dello sviluppo rurale, in particolare con le associazioni agricole, e di un confronto continuo e costruttivo con i servizi della Commissione Eu, che hanno dimostrato una sensibilità non comune e uno straordinario spirito di collaborazione. Una volta che la nostra proposta sarà approvata, metteremo in campo bandi per circa 601,5 milioni di euro nella cornice dei principi fissati dall’Unione per il periodo di transizione in linea con gli obiettivi ambientali e climatici e le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo assessore all’Agricoltura della regione Campania in apertura ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La proposta di modifica del Psrper il biennio di espansione 21-22 che abbiamo presentato oggi è il risultato di un articolato e proficuo percorso di condivisione con gli attori dello sviluppo rurale, in particolare con le associazioni agricole, e di un confronto continuo e costruttivo con i servizi della Commissione Eu, che hanno dimostrato una sensibilità non comune e uno straordinario spirito di collaborazione. Una volta che la nostra proposta sarà approvata, metteremo in campoper circa 601,5 milioni di euro nella cornice dei principi fissati dall’Unione per il periodo di transizione in linea con gliambientali e climatici e le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo”. Lo ha dichiarato Nicolaassessore all’Agricoltura della regionein apertura ...

