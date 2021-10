Calciomercato Serie A LIVE: Aguero-Juve, il retroscena. L’Inter vuole il rinnovo di Brozo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 VENERDÌ 8 OTTOBRE Juventus, retroscena Aguero: tentativo a fine agosto (CLICCA QUI) rinnovo Brozovic: ancora distanza con L’Inter, ma la volontà è chiara (CLICCA QUI) GIOVEDÌ 7 OTTOBRE Rinforzo Venezia, è fatta per Romero (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e irelativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 VENERDÌ 8 OTTOBREntus,: tentativo a fine agosto (CLICCA QUI)vic: ancora distanza con, ma la volontà è chiara (CLICCA QUI) GIOVEDÌ 7 OTTOBRE Rinforzo Venezia, è fatta per Romero (CLICCA ...

sportli26181512 : Serie A, gol segnati nella ripresa: comanda l'Inter: Tempo di Nazionale, tempo di statistiche per la serie A. Con l… - infoitsport : Calciomercato, firma e lascia la Serie A: comunicato UFFICIALE - calciomercatoit : ??#Ferrero ha voluto incontrare D'Aversa: il patron della #Sampdoria non contento, il mister resta sotto osservazion… - NotiziarioC : Atletico Terme Fiuggi: in arrivo un rinforzo ex Serie C - psb_original : Calciomercato Monza - Sirene dalla Serie A per Carlos Augusto: la situazione #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Le Derniere Heure: 'Juve su Castagne, ma c'è anche l'Inter' Timothy Castagne ieri sera è tornato a giocare in Italia con la maglia del Belgio ma chissà che la serie A non torni a essere il suo campionato. Secondo "Le Derniere Heure" , infatti, Inter e Juventus starebbero monitorando la situazione dell'ex Atalanta , oggi al Leicester. I bianconeri, in ...

Serie A, gol segnati nella ripresa: comanda l'Inter Commenta per primo Tempo di Nazionale, tempo di statistiche per la serie A. Con le squadre a riposo fino al prossimo week end lo sguardo volge ai primi dati di inizio stagione. Uno del più significativi riguarda i gol messi a segno nei secondi tempi : comanda questa ...

Calciomercato Serie C, Virtus Verona: preso Halfredsson Corriere dello Sport Nkoulou sbarca in Premier League: è un giocatore del Watford di Ranieri Attese oggi le firme. Svincolato dallo scorso 30 giugno, Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford. Era svincolato dallo scorso 30 giugno. Come si evince dal tweet del Watford, Nkoulou si è già ...

Spal, Viviani è salito sul tetto d’Europa, solo Messi ha segnato più di lui su punizione Con il gol al Parma ha raggiunto Pjanic al secondo posto. Intanto si gode il momento: «Clotet ci spinge al massimo» ...

