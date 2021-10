Calciomercato Roma: occhi su Oluwayemi del Tottenham. I dettagli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Calciomercato Roma: la società giallorossa ha messo nel mirino Oluwayemi. Il portiere del Tottenham è in scadenza di contratto La Roma pensa già al mercato. Nel mirino della società giallorossa c’è Joshua Oluwayemi, portiere nigeriano in scadenza di contratto col Tottenham. Come riportato dal London Evening Standard, in campo europeo la Roma dovrà battere la concorrenza di Benfica e Stoccarda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021): la società giallorossa ha messo nel mirino. Il portiere delè in scadenza di contratto Lapensa già al mercato. Nel mirino della società giallorossa c’è Joshua, portiere nigeriano in scadenza di contratto col. Come riportato dal London Evening Standard, in campo europeo ladovrà battere la concorrenza di Benfica e Stoccarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

