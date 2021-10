Calciomercato, non solo la Juventus su Vlahovic: c’è l’offerta del Manchester City (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Manchester City avrebbe già fatto un’offerta di contratto a Vlahovic: si aggiungono alla corsa per l’attaccante della Fiorentina. Su di lui anche la Juventus Secondo quanto riportato dalla Nazione oggi, su Dusan Vlahovic ci sarebbe anche il Manchester City. La società inglese avrebbe anche già parlato con l’agente del giocatore offrendogli un contratto da 6 milioni di euro. Fin qui sarebbe l’offerta più vantaggiosa per il ragazzo, che intanto è seguito anche dalla Juventus e dall’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilavrebbe già fatto un’offerta di contratto a: si aggiungono alla corsa per l’attaccante della Fiorentina. Su di lui anche laSecondo quanto riportato dalla Nazione oggi, su Dusanci sarebbe anche il. La società inglese avrebbe anche già parlato con l’agente del giocatore offrendogli un contratto da 6 milioni di euro. Fin qui sarebbepiù vantaggiosa per il ragazzo, che intanto è seguito anche dallae dall’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio: Immobile ha rinnovato fino al 2026, Acerbi fino 2025 Ciro Immobile e Francesco Acerbi punti fermi del presente e anche del futuro della Lazio . Nonostante dalla società biancoceleste non sia ancora arrivano nessun annuncio ufficiale in merito, i due calciatori hanno prolungato i loro contratti con la società del presidente Lotito: l'attaccante fino al 2026, il difensore fino al ...

Boban: 'Sono in causa con Elliott, non con il Milan. Sbagliato rinunciare a Donnarumma. Tonali è fenomenale' Calciomercato.com Calcio, la polizia identifica l'autore degli insulti razzisti a Koulibaly 08 ottobre 2021 La Polizia di Stato di Firenze ha identificato il tifoso della Fiorentina che domenica scorsa ha rivolto un insulto razziale a Kalidou Koulibaly, giocatore del Napoli, al termine del m ...

Gravina vuole portare gli Europei in Italia: “Ci candidiamo per Euro 2028” Il presidente della Figc è intervenuto al Festival dello sport di Trento e ha lanciato la candidatura azzurra per ospitare l’Europeo del 2028 ...

