Calciomercato Juventus, Allegri punta l’esubero del Manchester United: possibile prestito a Gennaio? (Di venerdì 8 ottobre 2021) van de Beek stanco delle panchine Non si può nascondere il dispiacere di vedere uno dei talenti più interessanti in Europa marcire in panchina. Ovviamente la rosa è il prestigio del Manchester United portano anche ad esclusioni eccellenti, ma dall’analisi anche delle passate stagioni sembra quasi ci sia qualcosa di personale nei confronti di Donny van de Beek. Il giovane olandese era stato acquistato dall’Ajax per 39 milioni di euro, e le aspettative su di lui erano altissime dopo le stagioni da protagonista assoluto nel club di Amsterdam. LEGGI ANCHE: Juventus-Haaland, si apre uno spiraglio per il futuro Però, dopo un anno passato in Premier League, non sembrerebbe essere scattata la scintilla tra l’olandese e l’ambiente del Manchester United. Anche giovanissimi della primavera sono stati ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) van de Beek stanco delle panchine Non si può nascondere il dispiacere di vedere uno dei talenti più interessanti in Europa marcire in panchina. Ovviamente la rosa è il prestigio delportano anche ad esclusioni eccellenti, ma dall’analisi anche delle passate stagioni sembra quasi ci sia qualcosa di personale nei confronti di Donny van de Beek. Il giovane olandese era stato acquistato dall’Ajax per 39 milioni di euro, e le aspettative su di lui erano altissime dopo le stagioni da protagonista assoluto nel club di Amsterdam. LEGGI ANCHE:-Haaland, si apre uno spiraglio per il futuro Però, dopo un anno passato in Premier League, non sembrerebbe essere scattata la scintilla tra l’olandese e l’ambiente del. Anche giovanissimi della primavera sono stati ...

Advertising

SkySport : Pogba: 'Futuro alla Juve? Parlo sempre coi miei ex compagni, vedremo' #SkySport #SkyCalciomercato #Pogba #Juventus - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Inter #Juventus #Lazio #Milan Ansia da bomber, da Morata-Dybala a Ibra e Lautaro | Il punto sugli in… - infoitsport : Calciomercato Milan, contatti per il bomber: è sfida alla Juventus -