Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022 Sudamerica: il Brasile vince in rimonta in Venezuela, Argentina fermata in Paraguay (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se in Europa l’attenzione era rivolta alle semifinali della Nations League, in Sud America proseguono le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il Brasile ha ormai da tempo il biglietto in tasca per il Qatar e manca solo la certezza matematica ai verdeoro, che hanno ottenuto la nona vittoria in altrettante partite giocate. Questa volta, però, il Brasile ha rischiato, riuscendo ad espugnare il Venezuela solo nei minuti finali. E’ finita 3-1 con il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Ramirez e con le reti brasiliane solo nel secondo tempo da parte di Marquinos, Gabriel Barbosa ed Antony. Senza Lautaro Martinez, l’Argentina non va oltre lo 0-0 in Paraguay, ma resta tranquilla in chiave qualificazione, essendo al secondo posto con 19 punti. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se in Europa l’attenzione era rivolta alle semifinali della Nations League, in Sud America proseguono leai. Ilha ormai da tempo il biglietto in tasca per il Qatar e manca solo la certezza matematica ai verdeoro, che hanno ottenuto la nona vittoria in altrettante partite giocate. Questa volta, però, ilha rischiato, riuscendo ad espugnare ilsolo nei minuti finali. E’ finita 3-1 con il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Ramirez e con le reti brasiliane solo nel secondo tempo da parte di Marquinos, Gabriel Barbosa ed Antony. Senza Lautaro Martinez, l’non va oltre lo 0-0 in, ma resta tranquilla in chiave qualificazione, essendo al secondo posto con 19 punti. ...

Advertising

tabellamercatob : #Nazionale Alle 17.30, in diretta su #Raidue, #Italia-#Bosnia Erzegovina #under21 - mr_kubra : RT @sportface2016: Qualificazioni ai Mondiali #Qatar2022: l'#Argentina non va oltre il pareggio col #Paraguay, vittoria per il #Brasile ht… - RaiSport : ? #QualificazioniMondiali2022 Nona vittoria consecutiva per il #Brasile, pari #Argentina e #Uruguay #Verdeoro a pun… - sportface2016 : Qualificazioni ai Mondiali #Qatar2022: l'#Argentina non va oltre il pareggio col #Paraguay, vittoria per il… - sportmediaset : #Mondiali2022, Qualificazioni: il Brasile ribalta il Venezuela, Argentina e Uruguay a secco. #SportMediaset -