Calcio: Nations League, serbo Jovanovic arbitro Italia - Belgio (Di venerdì 8 ottobre 2021) La finale Spagna - Francia è stata invece affidata all'inglese Taylor ROMA - Sarà il serbo Srdjan Jovanovic ad arbitrare domenica pomeriggio, alle 15 a Torino, la finale per il terzo posto di Nations League.

