Calcio Napoli | Insigne | “Rinnovo non facile | ma stiamo parlando”

Advertising

sportface2016 : Coppa d'Africa, il #Napoli pensa al rinvio delle partite. L'avvocato: 'Colpa di #FIGC e #SerieA' - ADeLaurentiis : A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una fig… - cn1926it : Caso #DAZN, la Lega di #SerieA svela la vera ragione dei numerosi disservizi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucchioni: 'Napoli e Milan hanno le stesse chance per lo scudetto' - IAMCALCIONAPOL : Pomigliano, rinforzo in attacco: firma La Ferrara -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

I tifosi protagonisti in negativo in Serie A. In primis, è stato identificato il responsabile dei cori razzisti rivolti a Koulibaly in Fiorentina -. Il club viola, subito dopo l'episodio, ha chiesto scusa e messo a disposizione della Digos e della Questura di Firenze tutti i filmati per trovarlo: si tratta di un ragazzo tra i 25 e i 30 ...'Hanno una disponibilità economica pazzesca, volevano anche comprare la società', le parole utilizzate da Carra per Imperiale e Cerrone . I due sono destinatari di una misura cautelare ...Cinque anni di Daspo per l'uomo che ha insultato il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, al termine della sfida di domenica scorsa al Franchi di Firenze. La durata massima per un incensurato. Il c ...Il Napoli ha obbligo di pagare al Betis il contributo di solidarietà per Fabian Ruiz che non sarebbe stato corrisposto negli anni scorsi ...