Calcio Napoli, individuato l'autore degli insulti razzisti a Koulibaly: Daspo di 5 anni (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' un 30enne tifoso della Fiorentina l'uomo che ha rivolto epiteti razzisti al difensore del Calcio Napoli: per lui è scattata la denuncia da parte della Digos. E' stato identificato dalla polizia l'uomo che domenica scorsa, al termine del match tra Fiorentina e Calcio Napoli, ha rivolto insulti a sfondo razziale contro il difensore

