Calcio | Euro U 21 Nicolato ' Buona prova ma noi infantili'

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Abbiamo ancora tante cose da imparare", dice il tecnico azzurro dopo la vittoria in Bosnia ZENICA (BOSNIA) - "Quando crei molto e non segni, le partite si complicano. Abbiamo ancora molte cose da ...

Advertising

capuanogio : ?? Il passivo di bilancio #Inter è il più alto della storia della #SerieA: superato il record della #Juventus ??… - sportli26181512 : Euro 2023, verso Italia-Lussemburgo. Nicolato: 'Non sottovalutare nessuno': Verso Italia-Lussemburgo. Nicolato: 'No… - sportli26181512 : Bosnia-#Italia #Under21 1-2, commento al risultato partita: Gli azzurrini di Nicolato restano a punteggio pieno nel… - _Sport_Calcio_ : #Under21 ?? RISULTATO FINALE ???????? #BosniaItalia 1??-2?? ?? #Okoli 19’, #Vignato 27’, Barišic 79’ ?? Terza vittoria co… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: #Under21 ?? RISULTATO FINALE ???????? #BosniaItalia 1??-2?? ?? #Okoli 19’, #Vignato 27’, Barišic 79’ ?? Terza vittoria consecutiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Euro

Ora c'è lo scontro diretto per il primo posto contro la Svezia e il centrocampista - oggi autore di due assist dad'angolo - è carico: "Dobbiamo continuare così, soprattutto seguendo la strada ..."Abbiamo ancora tante cose da imparare", dice il tecnico azzurro dopo la vittoria in Bosnia ZENICA (BOSNIA) - "Quando crei molto e non segni, le partite si complicano. Abbiamo ancora molte cose da ...Ed ecco gli ultimi 5 nomi che completano le lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2021. Il 5 volte vincitore Cristiano Ronaldo trova la sua 17esima.Nel dettaglio, le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione trasmessa nel 2020 dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati sottoscritti protoc ...