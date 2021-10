Cagliari | i quattro uruguaiani rischiano di rientrare troppo tardi | il club pensa a un volo privato

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilè l’unica squadra a non aver ancora vinto in Serie A e potrebbe avere un altro problema in vista del match contro la Sampdoria valido per l’ottava giornata: iin rosa, tutti convocati da Tabarez per la sfida contro il Brasile che si disputerà nella notte tra giovedì e venerdì prossimo, potrebbero arrivaree non gli sarebbe così congeniale giocare contro i doriani. Così, Giulini, secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, stando di far tornare Godin, Caceres, Nandez e Pereiro con un. SportFace.