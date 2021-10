Busitalia | no alla firma del contratto per il ritardo all’appuntamento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Momenti di tensione questa mattina, nei pressi della sede di, situata presso la Stazione Ferroviaria. Quindici lavoratori che avrebbero dovutore ildi assunzione come autisti sono giunti in. Motivazione che avrebbe spinto l’amministratore unico della Società a non farre loro l’accordo. Secondo la versione dei dipendenti ilsarebbe stato solo di cinque minuti. La decisione ha causato la protesta dei lavoratori. Il segretario provinciale della Filt Cgil Gerardo Arpino è sul posto per tentare una mediazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.