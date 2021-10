Buongiorno dalla Borsa 8 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,34%, terminando la sessione a 28.048,9 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,63%, chiude a 14.309 punti.Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%); bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%; piatta Parigi, che tiene la parità. In buona evidenza a Milano il comparto energia, con un +0,66% sul precedente. Seduta positiva per Saipem, che avanza bene dell’1,89%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,34%, terminando la sessione a 28.048,9 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,63%, chiude a 14.309 punti.Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%); bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%; piatta Parigi, che tiene la parità. In buona evidenza a Milano il comparto energia, con un +0,66% sul precedente. Seduta positiva per Saipem, che avanza bene dell’1,89%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato ...

