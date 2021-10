Brutte notizie per il Torino | tre titolari ancora out!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tanti problemi in casa granata a livello di infortuni. Juric e il suodovranno farea meno di diversi giocatori. L’ultimo a rientrare, però, è stato Mandragora che ha preso parte alla seduta tecnica., Juric, infortuniproblemi fisici però per: Verdi che ha effettuato delle terapie, stessa cosa per Pjaca e Praet, Belotti che ha svolto un lavoro individuale, inoltre, lavoro personalizzato anche per Pobega. Alcuni di questi, potrebbero recuperare in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. LEGGI ANCHE: Pallone d’Oro, ecco i 30 candidati: quante sorprese! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

