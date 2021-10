Brunetta | “Se c’è un Paese al mondo che può scommettere sul turismo dell’eccellenza | quello è l’Italia”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “Se c’è unalche puòsul “”,. Sappiamo che il nostro patrimonio storico, artistico e culturale non ha eguali sul pianeta, ma non sottolineiamo mai abbastanza quanto l’aggettivo “culturale” abbracci anche, di diritto, il nostro cibo e il nostro vino”. Così il ministro Renato, che domani (9 ottobre) interverrà alle ore 10 alla prima edizione del “Forum Masseria” aprendo i lavori del panel “Quali strategie per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano?”. Il ministro sarà in videocollegamento per raccontare della proposta di legge che presentò nel 2019 alla Camera in merito alla valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, approvata in ...