Brucia il frigorifero | famiglia intossicata

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Martinengo.ile causa un principio di incendio in un appartamento di Martinengo, intossicando una. Erano le 6.50 di mattina, quando unaresidente in via Trieste, si è svegliata per l’intenso fumo che proveniva dalla cucina. I tre componenti sono andati a controllare cosa stava succedendo e si sono accorti che ilaveva preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Così sono subito usciti dall’appartamento ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto una squadra dei volontari del distaccamento di Romano di Lombardia, i carabinieri della locale stazione e due ambulanze. Mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme e bonificavano l’abitazione, le tre persone intossicate dal fumo sono state portate in ospedale per i dovuti controlli. ...

Principio d'incendio a Martinengo poco prima delle 7 di venerdì 8 ottobre in via Trieste. I tre componenti della famiglia sono stati portati in ospedale per controlli dopo aver respirato il fumo. I vi ...