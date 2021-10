Brogli elettorali in America Latina. Il Senato si sveglia dopo tre anni. Sul tavolo della Giunta l’elezione contestata di Cario. Che dal 2018 siede tranquillamente a Palazzo Madama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sui presunti Brogli elettorali nella circoscrizione estero, e più nello specifico nella ripartizione America meridionale, si è svegliato il Senato. Gli elementi raccolti che mettono in dubbio i consensi ottenuti dal Senatore Adriano Cario (nella foto), del Gruppo Misto, sono numerosi e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri, ha realizzato che una decisione sul ricorso del dem Fabio Porta è urgente essendo ormai stata abbondantemente superata la metà della legislatura. Il rischio infatti è che, tardando ancora, chi potrebbe aver diritto a un seggio resterebbe fuori da Palazzo Madama e chi invece non ne ha potrebbe ultimare senza problemi il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sui presuntinella circoscrizione estero, e più nello specifico nella ripartizionemeridionale, si èto il. Gli elementi raccolti che mettono in dubbio i consensi ottenuti dalre Adriano(nella foto), del Gruppo Misto, sono numerosi e ladelle elezioni e delle immunità parlamentari, presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri, ha realizzato che una decisione sul ricorso del dem Fabio Porta è urgente essendo ormai stata abbondantemente superata la metàlegislatura. Il rischio infatti è che, tardando ancora, chi potrebbe aver diritto a un seggio resterebbe fuori dae chi invece non ne ha potrebbe ultimare senza problemi il ...

Advertising

capricorne_o : @boni15_boni Non comportiamoci come quel bandito idiota di Trump, che accusava Biden di brogli elettorali mai scope… - fralllli : @lucatelese E' un cinghiale vestito da apache che vuole assaltare il campidoglio vaneggiando di brogli elettorali c… - Salvato39004131 : BROGLI ELETTORALI A LIVELLO NAZIONALE, MA LA MAGISTRATURA AMICA FA FINTA DI NIENTE...... COME SEMPRE?????? - Perduto2 : @boni15_boni Mamma mia. Classico dei pentastellati. Adesso dovete trovare scuse per dimostrare che la raggi non è… - zazoomblog : Elezioni e Facebook down Ugo Mattei grida ai brogli elettorali - #Elezioni #Facebook #Mattei #grida -