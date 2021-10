Bosnia U21 Italia U21 0-2 LIVE | Piccoli sfiora il tris

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Allo Stadion Bilino polje’ di Zenica, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadion “Bilino polje” di Zenica,U21 eU21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21U21 0-2 8? Tiro Colombo – Bella combinazione con Sandro Tonali: mancino da fuori area di Colombo e palla alta. 14? Occasione Vignato – Conclusione di prima col mancino di Vignato: non ci pensa due volte il bolognese e tira sul primo palo ma non trova la porta da buona posizione. 19? Gol Okoli – Calcio d’angolo dalla destra di Tonali e grande inserimento di Okoli che schiaccia di testa ...

gilnar76 : Italia U21 Tonali: titolare nel match contro la Bosnia. Ecco cosa ha fatto #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - FIFAINTUPDATES : U21 EURO QUALIFICATION: Bosnia-Herzegovina 0-2 Italy HT Bulgaria 4-0 Gibraltar HT Lithuania 1-0 Malta HT - Milannews24_com : Ancora protagonista - Antonio_Tatti_ : RT @Kickest_it: ??Intanto al 27' di Bosnia-Italia U21, Sandro Tonali ha messo a referto l'assist da fermo numero 5 in stagione #BosniaItali… - ProfidiAndrea : RT @Kickest_it: ??Intanto al 27' di Bosnia-Italia U21, Sandro Tonali ha messo a referto l'assist da fermo numero 5 in stagione #BosniaItali… -

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia U21

Allo Stadion Bilino polje' di Zenica, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadion 'Bilino polje' di Zenica,e Italiasi affrontano nel match valido per le qualificazioni agli ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria: pagelleItaliaLe pagelle dei protagonisti del match trae Italia, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP: Tonali FLOP: Nikic VOTI Al termine del ...In occasione del match dell’Italia U21 contro la Bosnia, Sandro Tonali è sceso in campo dall’inizio. Ecco cosa ha fatto il mediano del Milan Sandro Tonali non si ferma più. Nella sfida valida per la q ...Tutto pronto per la sfida degli azzurrini. In campo Bosnia Erzegovina-Italia Under 21 valida per le qualificazioni agli europei. Gli azzurrini dopo l'esordio ricco di gol con il ...