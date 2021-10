Bosnia U21 Italia U21 0-2 LIVE | fine primo tempo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Allo Stadion Bilino polje’ di Zenica, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadion “Bilino polje” di Zenica,U21 eU21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21U21 0-2 8? Tiro Colombo – Bella combinazione con Sandro Tonali: mancino da fuori area di Colombo e palla alta. 14? Occasione Vignato – Conclusione di prima col mancino di Vignato: non ci pensa due volte il bolognese e tira sulpalo ma non trova la porta da buona posizione. 19? Gol Okoli – Calcio d’angolo dalla destra di Tonali e grande inserimento di Okoli che ...

gilnar76 : Italia U21 Tonali: titolare nel match contro la Bosnia. Ecco cosa ha fatto #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - FIFAINTUPDATES : U21 EURO QUALIFICATION: Bosnia-Herzegovina 0-2 Italy HT Bulgaria 4-0 Gibraltar HT Lithuania 1-0 Malta HT - Milannews24_com : Ancora protagonista - Antonio_Tatti_ : RT @Kickest_it: ??Intanto al 27' di Bosnia-Italia U21, Sandro Tonali ha messo a referto l'assist da fermo numero 5 in stagione #BosniaItali… - ProfidiAndrea : RT @Kickest_it: ??Intanto al 27' di Bosnia-Italia U21, Sandro Tonali ha messo a referto l'assist da fermo numero 5 in stagione #BosniaItali… -

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia U21

Allo Stadion Bilino polje' di Zenica, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadion 'Bilino polje' di Zenica,e Italiasi affrontano nel match valido per le qualificazioni agli ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONIERZEGOVINA ITALIA/ Quote, chi in prima punta? DIRETTAITALIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La ...Emanuel Vignato ha segnato il gol del 2-0 in favore dell’Italia sulla Bosnia, nel match della terza giornata delle Qualificazioni agli Europei U21 2023. Gran gol del talento del Bologna, che con un de ...Tutto pronto per la sfida degli azzurrini. In campo Bosnia Erzegovina-Italia Under 21 valida per le qualificazioni agli europei. Gli azzurrini dopo l'esordio ricco di gol con il ...