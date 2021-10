Bosnia - Italia Under 21 1 - 2, commento al risultato partita (Di venerdì 8 ottobre 2021) ZENICA (Bosnia - Erzegovina) - L'Italia Under 21 trema un po' nel finale, ma vince per 2 - 1 con merito in casa della Bosnia Erzegovina, nella terza gara del gruppo F delle qualificazioni agli Europei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) ZENICA (- Erzegovina) - L'21 trema un po' nel finale, ma vince per 2 - 1 con merito in casa dellaErzegovina, nella terza gara del gruppo F delle qualificazioni agli Europei ...

Advertising

Azzurri : Qualificazioni #U21Euro ???? ???? #Bosnia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 17.30 ??? Stadio 'FF BH Football Training Centre'… - glooit : U.21: Bosnia-Italia 1-2 leggi su Gloo - sportli26181512 : L'Under 21 resta a punteggio pieno: 2-1 in Bosnia con i gol di Okoli e Vignato: L'Under 21 resta a punteggio pieno:… - MilanPress_it : Grande partita di #Tonali con l'Under 21 #MilanPress - junews24com : L'Italia Under 21 vincente in Bosnia: Ranocchia e Rovella in campo nella ripresa - -