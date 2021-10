Bosnia-Italia U21 1-2 | Nicolato | “Buona prestazione | dovevamo fare più gol”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Quando crei molto e non segni, le partite si complicano. Abbiamo ancora molte cose da imparare perché spesso noi giochiamo in modo infantile”. Lo ha detto il Ct dell’Under 21 Paolodopo la vittoria esterna sul campo dellaper 2-1 nel girone di qualificazioni agli Europei di categoria. Il Ct degli azzurrini chiede più cinismo ai suoi che più volte hanno sfiorato la terza rete: “Laè stataper larghi tratti della partita – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Mapiù gol, abbiamo le qualità per farlo e monetizzare al massimo la partita”. Ora a Monza c’è lo scontro diretto per il primo posto con la Svezia, “un’avversaria che ci darà meno opportunità, quindi dovremo sfruttare meglio ogni chance”, ripete ...

