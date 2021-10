Borse europee caute guardano al Job Report USA (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muovono con prudenza le principali Borse europee, in attesa della diffusione dell’importante dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo pomeriggio. Statistica che influenzerà le prossime mosse della Federal Reserve, che entro fine anno dovrebbe annunciare il tapering, la riduzione di acquisti di asset. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,51%), che raggiunge 79,48 dollari per barile. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +105 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%. Tra le principali Borse europee discesa modesta per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muovono con prudenza le principali, in attesa della diffusione dell’importante dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo pomeriggio. Statistica che influenzerà le prossime mosse della Federal Reserve, che entro fine anno dovrebbe annunciare il tapering, la riduzione di acquisti di asset. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,51%), che raggiunge 79,48 dollari per barile. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +105 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%. Tra le principalidiscesa modesta per ...

