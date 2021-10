Borse europee caute aspettano il dato occupazionale in USA

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Bilancio cautamente positivo per Piazza Affari, che evidenzia un timido vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la prudenza. Gli investitori guardano alla diffusione dell’importantesul mercato del lavoro americano, in arrivo pomeriggio. Statistica che influenzerà le prossime mosse della Federal Reserve, che entro fine anno dovrebbe annunciare il tapering, la riduzione di acquisti di asset. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,91 dollari per barile. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +102 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta ...

Il Sole 24 ORE

