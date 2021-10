Borsa di Amsterdam, GrandVision si allinea a prezzo OPA EssilorLuxottica (Di venerdì 8 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Si muove in timido rialzo sulla piazza di Amsterdam il titolo GrandVision, che passa di mano con un +0,18% a 28,45 euro, allineandosi al prezzo dell’OPA di 28,42 euro per azione, lanciata da EssilorLuxottica. Le azioni del gruppo di Leonardo Del Vecchio viaggiano con un rialzo dello 0,37%. Il trend di GrandVision mostra un andamento in sintonia con quello dell’AEX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento. Le implicazioni di breve periodo di GrandVision sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 28,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,45. Ci si attende un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Tele) – Si muove in timido rialzo sulla piazza diil titolo, che passa di mano con un +0,18% a 28,45 euro,ndosi aldell’OPA di 28,42 euro per azione, lanciata da. Le azioni del gruppo di Leonardo Del Vecchio viaggiano con un rialzo dello 0,37%. Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell’AEX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento. Le implicazioni di breve periodo disottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 28,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 28,45. Ci si attende un ...

